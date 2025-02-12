Американский президент уверен, что диктатор Путин хочет, чтобы война РФ против Украины завершилась.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает в соцсети Х журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс. Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Трамп и Путин, вероятно, впервые встретятся в Саудовской Аравии, сказал он нам в Овальном кабинете", – говорится в ее сообщении.

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Американский президент также рассказал журналистам о разговоре с правителем РФ. По его словам, он длился час.

"Я думаю, что могу сказать с большой уверенностью: он хочет, чтобы это закончилось (речь идет о войне РФ против Украины, – ред.)", – приводит слова Трампа Дженнифер Джейкобс.

Разговор Трампа и Путина

12 февраля американский президент провел телефонный разговор с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Трамп назвал разговор с президентом РФ "длительным и очень продуктивным". По его словам, они договорились работать вместе "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

"Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне", – написал Трамп.

В Белом доме, комментируя этот разговор, заявили, что пока не готовы говорить о возможности очной встречи Трампа с Путиным. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сказала, что не в курсе каких-либо "предварительных условий" по Украине для встречи лидеров РФ и США, но это не значит, что их совсем нет.

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