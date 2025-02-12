Песков сообщил, что Путин передал Трампу в разговоре.

Кремлевский диктатор Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву в ходе их телефонного разговора, 12 февраля 2025 года.

Кроме того, Путин согласен с американским президентом, что "долгосрочное урегулирование" войны в Украине может быть достигнуто путем переговоров, передает ТАСС.

Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется на успех совместных усилий в этом вопросе уже "в ближайшем будущем". Кремлевский правитель же, как сообщил Песков, "выступил за устранение первопричин" войны в Украине и заявил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе и по теме Украины.

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Что еще известно о Трампе и его контакте с РФ

Ранее УНИАН сообщал о вероятной встрече посланника Трампа с Путиным и об их 3-часовом разговоре. В издании напомнили, что сам Трамп поблагодарил президента РФ за освобождение американского учителя Марка Фогеля во время обмена, который был в российском заключении три с половиной года по обвинению в хранении наркотиков.

Кроме того, бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер объяснил, почему Трамп не должен спешить встретиться с Путиным. По его мнению, Западу "ни в коем случае нельзя уменьшать поддержку Украины - наоборот, ее нужно усиливать".

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