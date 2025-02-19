Песков также заявил, что США и Россия сделали "важный шаг" для завершения войны в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Россия сделали "очень важный шаг" в сторону мирного урегулирования войны в Украине.

Как сообщают российские СМИ, Песков также сказал, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. При этом Песков добавил, что для встречи Путина и Трампа потребуется "определенная подготовка по линии МИД".

Спикер Кремля также заявил, что отношения России и США находятся в плачевном состоянии, и нуждаются в реставрации. Он отметил, что переговорный процесс с США получил в Эр-Рияде хороший импульс, предстоит большая работа, но первый шаг уже сделан".

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Песков также сообщил, что Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США.

Кроме того, он отметил, что решения по поводу проведения выборов на Украине не могут приниматься в Вашингтоне или Москве

Переговоры США и России в Саудовской Аравии

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние три года официальные переговоры между Вашингтоном и Москвой. Они были направлены на поиск путей завершения войны в Украине и нормализацию отношений.

На встрече, которая длилась 4,5 часа, стороны договорились восстановить дипломатические миссии и сформировать высокоуровневые команды для поддержки мирных переговоров. Также обсуждались перспективы улучшения экономических отношений между США и Россией после достижения мира.

Директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст отмечал, что Если будет достигнута договоренность о начале переговоров по войне в Украине, то встреча президентов США, Украины и РФ должна состояться "в течение недель".

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