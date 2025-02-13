По данным источников издания, китайское предложение было выдвинуто совсем недавно.

Китай выдвинул предложение провести у себя встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина, чтобы помочь закончить войну в Украине.

Об этом написал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой собственные источники. Издание отметило, что источники в Пекине и Вашингтоне сообщили, что недавно китайские чиновники через посредников выдвинули предложение команде Трампа о проведении встречи с Путиным и содействии усилиям после возможного перемирия.

Переговоры с РФ

После прихода к власти Трампа разговоры о возможных мирных переговорах по Украине получили новый импульс.

Видео дня

Вчера поздно вечером появилась информация, что Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

А сегодня аналитики Инсттута по изучению войны выпустили обзор, в котором высказали мнение, что Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах на будущих мирных переговорах по прекращению войны против Украины. Аналитики ISW отметили, что, во-первых, он просто не заинтересован в этом, а во-вторых, он всеми силами будет стараться и далее навязывать свои интересы Соединенным Штатам и Европе.

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