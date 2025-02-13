Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились немедленно поручить своим помощникам организацию встречи двух лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Что касается России, то, как отметил Песков, "подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США уже начата". Также он подчеркнул, что приглашение Трампа в Москву не означает, что он приедет 9 мая - на День победы.
Что же касается того, будет ли задействован в будущих переговорах Китай, "говорить о конфигурации сторон пока рано", сказал пресс-секретарь Путина и добавил, что "Москва дорожит отношениями с Китаем".
Он отметил, что "пока нет понимания формата возможного переговорного процесса", и подчеркнул, что "преждевременно говорить" об участии в нем Европы.
По словам Пескова, Трамп и Путин во время своего телефонного разговора не поднимали тему "признания Крыма и четырех новых регионов России".
Представитель Кремля подытожил, что этот разговор "важен, потому что лидеры России и США не общались несколько лет".
Предстоящая встреча Трампа и Путина: что известно
Как рассказывал ранее УНИАН, кремлевский диктатор Путин пригласил Трампа в Москву во время телефонного разговора 12 февраля 2025 года. Также Путин в разговоре выразил согласие с американским президентом, что "долгосрочное урегулирование" войны в Украине может быть достигнуто путем переговоров.
Китай предложил у себя провести встречу Трампа и Путина по вопросу Украины. СМИ со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне сообщили, что недавно китайские чиновники через посредников выдвинули предложение команде Трампа о проведении встречи с Путиным и содействии усилиям после возможного перемирия.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. "Трамп и Путин, вероятно, впервые встретятся в Саудовской Аравии, сказал он нам в Овальном кабинете", - сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.