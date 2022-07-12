У российского президента запланирован визит в Иран.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры пройдут в Тегеране 19 июля.

Об этом сообщили представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там", - заявил спикер Путина.

Путин едет в Иран, чтобы обсудить развитие двустороннего экономического сотрудничества. У президента РФ запланирована встреча с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Для российского президента это вторая поездка за пределы России с после полномасштабного вторжения в Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июня стало известно, что по итогам состоявшихся переговоров в Москве между военными делегациями Турции и РФ, одобрено проведение четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения вывод судов с зерном из украинских портов.

А 27 июня руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по создание операционного центра, который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Среди главных тем была война в Украине и морской коридор для вывоза зерна. Эрдоган во время разговора заявил Путину, что настало время предпринять шаги по плану ООН по безопасному коридору для экспорта зерна в Черном море.

После чего Эрдоган поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о разблокировке украинских портов и возобновлении экспорта зерна.

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