Главы МИД стран Евросоюза были единогласны в этом вопросе.

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз уже предрешен.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет RMF24.

"Состоялась дискуссия о статусе кандидата для Украины. Сейчас трудно предполагать, что этот статус Украине не будет предоставлен. Здесь было согласие. Кажется, этот вопрос предрешен", - сказал Рау после встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Издание отмечает, что столь четкая позиция стран-членов Европейского Союза относительно предоставления Украине статуса кандидата существует впервые.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйе заявила, что ЕК рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

После этого в Офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС

Как известно, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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