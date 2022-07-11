В центре внимания - разблокирование украинских портов и возобновление экспорта зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорили о разблокировании украинских портов и возобновлении экспорта зерна.

Об этом в Тwitter сообщил Зеленский.

"Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна. Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из ВОТ", - сообщает президент Украины.

Он отметил, что поблагодарил Эрдогана за выраженные соболезнования в отношении очередных мирных жертв агрессии РФ. Отметил, что Украина ценит поддержку Тупеччини.

Как сообщал УНИАН, также сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Среди главных тем была война в Украине и морской коридор для вывоза зерна. Эрдоган во время разговора заявил Путину, что настало время предпринять шаги по плану ООН по безопасному коридору для экспорта зерна в Черном море.

22 июня стало известно, что по итогам состоявшихся переговоров в Москве между военными делегациями Турции и РФ, одобрено проведение четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения вывод судов с зерном из украинских портов.

А 27 июня руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по создание операционного центра, который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

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