Сейчас страна ведет переговоры с российской и украинской сторонами.

Организация и запуск коридора для украинского зерна в Черном море могут занять от трех до четырех недель.

Об этом изданию haber7 рассказал спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Страна готова провести встречу Турция-Украина-Россия-ООН в Стамбуле для обсуждения способа перевозки зерна.

"Сейчас разрабатывается бизнес-план. Ту территорию украинцы заминировали, когда началась война, Одесский порт. Они справедливо не хотят его очищать, так как Россия вторгается... Сейчас мы ведем переговоры с российской и украинской сторонами. Мы хотим провести эту встречу как можно скорее", - сказал он.

По словам спикера Эрдогана, прямо сейчас все хотят, чтобы началась доставка зерна.

"Озвучиваются разные числа. На данный момент в целом Россия и Украина имеют около 40 миллионов тонн зерна. Это серьезная цифра. Это соответствует показателю 30-35% в мире. Определение этого коридора и начало отгрузки кораблей занимает три-четыре недели", - отметил Калын.

Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что Россия уже вывезла с оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

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