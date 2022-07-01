Как уточнил турецкий лидер, переговоры будут касаться продовольственного кризиса в мире.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Эрдоган сообщил, выступая перед журналистами, передает haberturk.

Как уточнил турецкий лидер, переговоры будут касаться продовольственного кризиса в мире.

"Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Мы можем отправить пшеницу, ячмень и подсолнечник. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы отплыть в любой момент. После ответа Зеленского и Путина будем определять наши дальнейшие шаги", - пояснил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, 22 июня стало известно, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров между военными делегациями Турции и РФ одобрено проведение четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения вывода судов с зерном из украинских портов.

А 27 июня руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию операционного центра, который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

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