В этом году исполняется 79-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Путина "наследником украинских националистических организаций".

54-летний политик сделал сообщение в Facebook.

"Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА - Путин, который пытается принести русский мир", - говорится в сообщении Моравецкого.

Польский премьер-министр эти слова озвучил скорее всего 11 июля на церемонии памяти жертв Волынской трагедии - день, который уже несколько лет формально является "национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой".

Президент Польши Дуда 11 июля, комментируя Волынскую трагедию, подчеркнул: "Ни о вербальной мести, ни, упаси Боже, о физической не может быть никакой речи". Именно вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

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