Данный консенсус был достигнут по итогам соответствующих переговоров.

Достигнут консенсус по созданию операционного центра, который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

Об этом заявил руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянской газете Il Messagero.

"Мы играли роль посредника, и в результате наших переговоров был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что загруженные зерном суда отправятся как можно быстрее", – сообщил чиновник.

Он добавил, что Турция уделяет большое значение безопасности этого процесса и предотвращению любых инцидентов. "Имеем осторожный оптимизм, что ощутимые шаги в этом вопросе могут быть предприняты скоро", - сказал Алтун.

Он также высказал позицию Турции по поводу войны России против Украины. По его словам, Анкара стремится способствовать "справедливому миру" при любых обстоятельствах. При этом он заявил, что есть стороны, заинтересованные в максимальном затягивании войны в Украине.

"Есть те, кто считает, что затягивание войны ослабит Россию. То есть Украине дают ровно столько оружия, сколько хватит на затягивание войны. Турция никогда не входила в число таковых... Мы стремимся и выступаем за мир", - сказал Алтун.

Он напомнил, что Анкара задействовала пункты Конвенции Монтрё, что предотвратило вход военных кораблей в Черное море в период войны.

Советник Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ, если они не будут введены на уровне ООН.

Как сообщал УНИАН, 22 июня стало известно, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров между военными делегациями Турции и РФ одобрено проведение четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения вывода судов с зерном из украинских портов.

Вас также могут заинтересовать новости: