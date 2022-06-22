Турецкая сторона отметила, что впервые за время оккупации с порта Мариуполя вышел сухогруз.

По итогам состоявшихся в Москве переговоров между военными делегациями Турции и РФ одобрено проведение четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения вывода судов с зерном из украинских портов.

Эта встреча может пройти в ближайшие недели в Турции.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее обсудил тему предотвращения продовольственного кризиса в телефонных разговорах с коллегами из РФ и Украины, сообщает Анадолу.

После этого делегация оборонного ведомства Турции направилась в РФ для обсуждения вопроса разблокировки торгового судоходства в Черном море с целью транспортировки зерна из украинских портов, а также обеспечения безопасного возвращения военно-транспортных самолетов ВС Турции из аэропорта "Борисполь" в Киеве.

Также отмечается, что встреча в Москве дала первый конкретный результат. В частности, через несколько часов после окончания длительных переговоров турецкий сухогруз Azov Concord покинул порт Мариуполя. Этот сухогруз стал первым иностранным судном, вышедшим из украинского порта Мариуполь за время его оккупации российскими войсками.

Как сообщал УНИАН, 11 июня турецкие власти предложили провести четырехстороннюю встречу в формате ООН-Турция-Украина-РФ по поводу разблокирования экспорта зерна из украинских морских портов.

Вас также могут заинтересовать новости: