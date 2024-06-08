В то же время представитель Белого дома отметил, что не будет предоставлять подробностей о вещах, "которые могут осложнить оборону Украины на поле боя".

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Париже поделился очень откровенной оценкой ситуации на поле боя. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

"Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой того, что происходит, а также давления, которое они (в Украине) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе",- отметил Кирби.

При этом он отметил, что не будет предоставлять подробных подробностей разговора президентов и не будет говорить о вещах, "которые могут осложнить оборону Украины на поле боя".

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В то же время, Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян назад.

"И президент (Байден) заверил президента Зеленского, что они и в дальнейшем будут иметь нашу поддержку", - отметил представитель Белого дома.

Встреча Зеленского с Байденом - что известно

Президент США Джо Байден извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за полугодовую задержку помощи для Украины, а также заверил, что США будут выступать на стороне Украины.

Также Байден в Париже 7 июня объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов, в который в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger, а также ракеты для ПВО.

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