Файнер заявил, что он хотел бы, чтобы США могли обеспечить Украину бесконечными поставками артиллерии и средств ПВО, в которых Украина нуждается больше всего.

Заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Украине не нужно никакого конкретного оружия, чтобы победить Россию. Вместо этого Украине нужен постоянный приток определенных возможностей.

"Существует идея, что "они находятся в одной системе от какого-то масштабного прорыва, в результате которого они получат эту систему и жестоко расправятся с российской армией. Это не такая война", - сказал Файнер во время конференции Центра новой американской безопасности, пишет Business Insider.

Файнер заявил, что он хотел бы, чтобы США могли обеспечить Украину бесконечными поставками артиллерии и средств ПВО, в которых Украина нуждается больше всего.

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"Если есть две вещи, которые мы могли бы предоставить украинцам в бесконечном количестве, чтобы попытаться переломить ход этой войны, то это артиллерийские боеприпасы и перехватчики ПВО", - пояснил он.

"Мы просто не производим их в достаточном количестве", - сказал он, добавив, что "мы производим больше, и к началу следующего года мы думаем, что будем в гораздо более сильной позиции".

В мае консалтинговая фирма Bain & Company обнаружила, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем партнеры Украины по НАТО, и за меньшие деньги, и ожидается, что в этом году она отремонтирует или произведет до 4,5 миллионов артиллерийских снарядов.

Тем не менее, США, как и некоторые из их союзников и партнеров в Европе, работают над резким увеличением производства артиллерийских снарядов, особенно востребованных 155-мм снарядов. До российского вторжения на Украину США производили около 14 000 снарядов в месяц, но цель состоит в том, чтобы довести это число до 100 000 к 2025 году. Помимо производства большего количества снарядов, добавил Файнер, США запускают совместное производство с Киевом, чтобы развивать свою оборонную промышленность и конкурировать с производственными возможностями России.

Украинские солдаты заявили о острой необходимости в артиллерии и противовоздушной обороне на поле боя, при этом некоторые заявили, что поставленных США танков M1 Abrams недостаточно. Ветераны США, воевавшие в Украине, в прошлом говорили то же самое, особенно когда Украина столкнулась с изнурительной нехваткой боеприпасов.

"Этот конфликт между двумя очень похожими армиями, в некотором смысле, гораздо больше связан с базовым блокированием и ведением боевых действий. Они останутся ключевым аспектом современной войны: производство не сверхвысокоэффективных вооружений, критически важны боеприпасы, которые мы упустили из строя", - сказал Файнер.

Он отметил, что сейчас США предпринимают значительные действия, чтобы объединить усилия по этим вопросам.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден в Париже 7 июня объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов, сообщила корреспондент CNN.

"Президент Байден и президент Зеленский только что начали свою встречу здесь, в Париже, вместе с министром обороны Остином и госсекретарем Блинкеном. Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - написала она.

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