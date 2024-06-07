Ожидается, что в пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger, а также ракеты для ПВО.

Президент США Джо Байден в Париже 7 июня объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов, сообщила корреспондент CNN в соцсети X.

"Президент Байден и президент Зеленский только что начали свою встречу здесь, в Париже, вместе с министром обороны Остином и госсекретарем Блинкеном. Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - написала она.

По данным Associated Press пакет будет содержать:

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боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

минометные системы и артиллерийские снаряды;

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

бронетехнику;

патрульные катера;

взрывчатку и дополнительные запчасти.

Напомним, ранее сообщалось, что новый пакет помощи США предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, которые позволяют изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться на фронт.

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