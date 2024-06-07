Президент США Джо Байден в Париже 7 июня объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов, сообщила корреспондент CNN в соцсети X.
"Президент Байден и президент Зеленский только что начали свою встречу здесь, в Париже, вместе с министром обороны Остином и госсекретарем Блинкеном. Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - написала она.
По данным Associated Press пакет будет содержать:
- боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
- минометные системы и артиллерийские снаряды;
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- 155-мм гаубицы;
- бронетехнику;
- патрульные катера;
- взрывчатку и дополнительные запчасти.
Напомним, ранее сообщалось, что новый пакет помощи США предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, которые позволяют изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться на фронт.