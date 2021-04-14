Если российский президент согласится на встречу, она будет полной противоположностью той, которую Трамп устроил в Хельсинки.

Это правда то, чего Владимир Путин добивался в последнее время? Внимания, разговоров обо всем, чтобы к нему отнеслись серьезно? Некоторые эксперты считают, что стягивание войск к границам Украины - это уже привычная игра. Очередная эскалация, чтобы испытать Запад, надавить и напомнить о себе. А заодно не мешало бы и создать несколько фактов на местах.

А может в этот раз речь идет и в самом деле о начале большей войны? Считается, что президент России на нее способен. И в этом проблема, - пишет Die Zeit. Так что теперь президент США Джо Байден предлагает Путину встретиться в нейтральной стране. Кремль еще не ответил, примет ли он это приглашение. Ситуация похожа на холодную войну. И на самом деле отношения между Россией и США не самые лучшие. Предыдущий американский лидер Дональд Трамп приложил к этому много усилий, возможно даже больше, чем россиянам хотелось бы. Но те дни уже в прошлом. И в Москве об этом тоже знают.

Читайте такжеWP: Кремль может пойти в наступление против Украины, решив, что хуже уже не будетВ Белом доме, сообщая о разговоре с Путиным и приглашении его на встречу, подчеркнули: Байден подчеркнул "непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины". И добавили: Америка будет решительно защищать свои национальные интересы от российских действий, таких как кибератаки и попытки вмешательства в выборы. Но все же Байден преследует цель выстроить "стабильные и предсказуемые отношения" с Россией, что отвечает американским интересам. Трамп, скорее всего, не смог бы этого сделать, если бы даже захотел.

Бездушный убийца

Не так давно Байден признался, что считает Путина "убийцей", у которого "нет души". А еще он сказал, что российский президент "заплатит" за попытки сорвать его предвыборную кампанию. И вот теперь Байден хочет столкнуться лбами с таким человеком?

У Байдена нет иллюзий, но это не особо помогает. Некоторые конфликты трудно обсуждать на расстоянии. Кроме того, эффект очень разный, когда Байден по телефону дает российскому президенту понять, с какими США он теперь имеет дело, и когда это происходит лицом к лицу. Когда они представляют свои позиции перед камерами.

Также важно, опирается ли проведение такого саммита на надежды или на большой страх. Все помнят сомнительную встречу с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года, когда еще до начала было понятно, что Путин победит. Тогда Трамп решил играть наивного шоу-мена вместо того, чтобы указать на агрессию Путина во внешней политике.

"Во всяком случае Байден не будет ждать встречи с российским президентом так спокойно, как его предшественник. И он вряд ли будет терпеть, если Путин решит изображать из себя невиновного", - пишет издание.

Читайте такжеSüddeutsche Появление "миротворцев" России в Украине будет лишь переходным этапомСолова Байдена об "убийце" были немного резковаты, но они послали четкий сигнал: "Я знаю, кто ты и что ты делаешь". В то же время, они прозвучали на фоне прямого предложения Кремлю возобновить сотрудничество в сферах общих интересов, например, в сфере контроля ядерного оружия. В Белом доме отметили, что потенциальная встреча будет касаться всего спектра проблем, перед которыми стоят США и Россия. Это означает, что разговор будет как о наболевшем, так и о том, что может создать связь.

"Мы понимаем друг друга"

Если Путин примет приглашение, тогда встреча будет отличаться от предыдущих разговоров с Трампом еще кое в чем. Трамп, в конце концов, всегда говорил только за себя, потому что знал, что у него нет союзников. Байден понимает важность единства западных демократий для противостояния Москве, а тем более Пекину. Он ищет решение для всех проблем: от "Северного потока-2" до китайских инвестиций в Европе.

Не случайно, что предложение для Путина прозвучало в момент, когда госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин как раз направлялись в Европу, а также поддерживали контакт с Украиной. Это означает одно: когда президент США будет говорить с Путиным, он не хочет говорить от имени только своей страны, а от имени более широкого сообщества, которое он пытается возродить.

Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетОтносительно насущного вопроса стягивания войск к границе Украины, пока же не понятно, кто кого здесь поставит на место. Некоторые считают, что приглашение Путина на встречу - это вознаграждение за эскалацию. Хотя, в отличие от времен Трампа, это нельзя считать достижением Кремля.

С другой стороны, приглашение Байдена - это, вполне возможно, своевременный шаг, чтобы замедлить эскалацию на какое-то время. В общем, понимание президента США, что он имеет дело с бездушным правителем Москвы, успокаивает. Много лет назад он сказал об этом Путину в глаза и услышал в ответ: "Мы понимаем друг друга". И это лучшая предпосылка для "очень стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, который Байден хочет добиться.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань