В Кремле заявили, что говорить о встрече президентов США и России пока преждевременно.

В Финляндии подтвердили готовность организовать встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина на своей территории.

Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС.

Там напомнили, что предложение было сделано до разговора президентов России и Финляндии, который состоялся во вторник, 13 апреля.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам", - сказали в канцелярии.

О том, что Финляндия могла бы предоставить площадку для встречи президентов США и России, еще в феврале заявлял министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщало издание Yle.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос, есть ли в Кремле понимание, где и когда встреча Байдена и Путина может состояться заявил, что об этом говорить преждевременно, передает Медуза.

"Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - сказал Песков.

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На уточняющий вопрос о том, будет ли обсуждаться на встрече глав государств ситуация в Украине Песков вновь подчеркнул, что "стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения". "Понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече", - сказал он.

Разговор Байдена и Путина

Президент США Джозеф Байден во вторник, 13 апреля, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он выразил обеспокоенность российскими военными приготовлениями на границе с Украиной и призвал к деэскалации.

Кроме того, стороны обсудили усилия по обеспечению стратегической стабильности и контроля над вооружениями, с упором на договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III (New START Treaty).

Также Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести двустороннюю встречу в третьей стране.

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Автор: Александр Топчий