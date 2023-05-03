Суда выключали позиционные сигналы, чтобы избежать слежки.

Международная группа журналистов-расследователей обнаружили доказательства скрытого пребывания российских кораблей возле мест взрыва газопровода "Северный поток". Отмечается, что это были суда, которые способны осуществлять подводные операции.

Как сообщает "Голос Америки", информация обнародована в совместном расследовании телерадиовещательных компаний Дании - DR, Норвегии - NRK, Швеции - SVT и Финляндии - Yle, которое стало основой документального сериала "Теневая война". В то же время официальные расследования Дании, Швеции и Германии еще не завершены.

Отмечается, что российские суда, в частности буксир SB-123 и корабль российского военно-морского флота "Сибиряков", выключали позиционные сигналы, вероятно, чтобы избежать слежки. Журналисты получили спутниковые фотографии, а также перехваченные коммуникации с российских кораблей.

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"Они показывают, что у россиян в том районе были суда способные исследовать морское дно и определять возможность заложения взрывчатки", - цитирует NRK норвежского специалиста Тора Ивара Строммена из военно-морской академии в Бергене.

DR добавляет, что "российские военные корабли по крайней мере трижды действовали в районе, где впоследствии произошли взрывы". Данные о радиокоммуникации кораблей РФ из открытых источников получил бывший служащий морской разведки Британии.

Журналисты присылали запрос в Россию с просьбой объяснить эту информацию, но российская сторона не ответила.

Взрывы на "Северном потоке" - что известно

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2022 года в районе "Северного потока" произошли взрывы. Издание The Times на следующий день заявило, что РФ несколько недель готовила взрыв на"Северном потоке".

Обвиняемый в военных преступлениях президент РФ Владимир Путин уже традиционно обвинил в инциденте "англосаксов".

В марте 2023 года СМИ писали, что перед взрывами на "Северном потоке" туда шли корабли РФ со спецоборудованием. Позже Дания, Германия и Швеция наладили сотрудничество в рамках проведенных странами расследований взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

В апреле стало известно, что Датское энергетическое агентство за несколько недель до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" получило 16 сообщений о активность дронов и кораблей на энергетических объектах на море или под водой.

28 апреля Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецкорабль РФ находился возле места взрыва "Северного потока".

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