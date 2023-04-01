Сейчас активизировался обмен информацией между немецкими и иностранными следователями.

Дания, Германия и Швеция наладили сотрудничество в рамках проводимых странами расследований взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как сообщает немецкая газета Welt am Sonntag, изначально эти страны хотели расследовать взрывы в рамках совместной следственной группы.

Однако Швеция, а затем Дания вышли из следственной группы. Как говорится в материале, на данный момент активизировался обмен информацией между немецкими и иностранными следователями.

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Как говорится в материале, Федеральное управление уголовной полиции продолжает активно расследовать причину взрывов на газопроводах. Федеральная прокуратура в настоящее время имеет двузначное число следователей из службы государственной безопасности, расследующих акт саботажа.

Взрывы на "Северном потоке"

27 сентября 2022 года в газопроводах "Северного потока" упало давление. Причиной неполадки в трубопроводе "Северного потока-2" стала дыра в трубе.

В тот же день, 27 сентября 2022 года появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы. Собщалось, что вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

28 сентября 2022 года в The Times вышел матерал о том, что Россия несколько недель готовила взрыв на "Северном потоке".

В марте 2023 года в New York Times вышел материал о том, что к взрывам на газопроводе может быть причастна украинская группа. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же отреагировал на подобное предположение.

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