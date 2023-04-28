Российское спецсудно для проведения операций под водой сфотографировали на месте инцидента за несколько дней до взрыва.

Вооруженные силы Дании подтвердили, что спецкорабль РФ находился у места взрыва "Северного потока". Об этом заявило Минобороны Дании, передаёт агентство Information.

Как сообщается, датский катер сфотографировал российское спецсудно СС-750 у "Северного потока" за четыре дня до подрыва трубопровода.

СС-750 - это спецсудно для проведения операций под водой, имеющее на борту подводную мини-лодку типа АС-26 "Приз".

Видео дня

Минобороны не показало фотографии спецсудна, сославшись на то, что они разведывательного характера. Но фото СС-750 есть на сайте Минобороны россии.

Как сообщается, командование обороны Норвегии также подтвердило, что 22 сентября 2022 года с датского патрульного катера, находившегося в районе к востоку от Борнхольма, было сделано 26 фотографий российского корабля.

Взрывы на "Северном потоке" - что известно

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2022 года в районе "Северного потока" прогремели взрывы. Издание The Times на следующий день опубликовало материал о том, что Россия несколько недель готовила взрыв на "Северном потоке".

Затем в СМИ появилась информация, что к взрывам на газопроводе может быть причастна украинская группа. По данным The Washington Post, в подрыве "Северных потоков", кроме Украины, подозревали и Польшу, которая была одним из самых ярых критиков проекта "Северный поток".

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