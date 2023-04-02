Эксперты отмечают, что беспилотники являются угрозой, которую нужно серьезно воспринимать.

Датское энергетическое агентство за несколько недель до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" получило 16 сообщений об активности беспилотников и кораблей на энергетических объектах на море или под водой.

Как говорится в ответе ведомства на запрос издания Børsen, 14 сообщений касалось именно БПЛА. В то же время за этот же период 2021 года не было ни одного подобного сообщения.

Осенью 2022 года Национальная полиция Дании подтвердила, что получила несколько заявлений об активности беспилотников вблизи газовых месторождений в Балтийском море. Однако не уточняется, кому принадлежат подозрительные объекты.

Видео дня

Эксперт по кибербезопасности и морской инфраструктуре Тобиас Либетрау объяснил, что неизвестно, свидетельствует ли всплеск наблюдений о повышении активности в этом районе.

"Это не значит, что как только вы видите беспилотник, на нем установлена взрывчатка или он направляется к нефтяной платформе, но это угроза, к которой мы должны относиться серьезно. Не в последнюю очередь из-за привлечения Дании к войне в Украине", - добавил он.

Взрывы на "Северном потоке"

27 сентября 2022 года в газопроводах "Северного потока" упало давление. Позже стало известно, что причиной этого является дыра в трубе.

28 сентября 2022 года The Times сообщило, что РФ несколько недель готовила взрыв на"Северном потоке".

Недавно Дания, Германия и Швеция наладили сотрудничество в рамках проведенных странами расследований взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Вас также могут заинтересовать новости: