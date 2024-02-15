Вчера Reuters сообщал, что Путин через посредников "посылал сигналы" США, сообщая, что готов рассмотреть вопрос прекращения войны в Украине с условием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Владимир Путин предлагал властям США заморозить конфликт в Украине.

Так он отреагировал на соответствующую статью Reuters, передают росСМИ. "Нет, это не правда", - ответил он.

В частности, 13 февраля Reuters написало, что Путин через посредников "посылал сигналы" США, сообщая, что готов рассмотреть вопрос прекращения войны в Украине с условием, что российские войска останутся на оккупированных ими украинских землях. Однако в Вашингтоне, по данным источников издания, это предложение отвергли, не намереваяст вести переговоры в обход Украины. Посредниками же были арабские партнеры Кремля на Ближнем Востоке.

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Напомним, в конце прошлого года ряд мировых СМИ сообщили, что Путин негласно посылает сигналы Западу о намерении начать переговоры по Украине. В частности, по данным NYT, Путин начиная с сентября 2023 года "по разным дипломатическим каналам" давал понять, что готов начать переговоры о прекращении огня в Украине.

Вероятные переговоры Украины и РФ

В мире время от времени звучат призывы к переговорам между Киевом и Москвой. С подобными призывами выступили в Пекине и Риме. А вот в США не видят предпосылок для таких переговоров, поскольку Россия не стремится к миру.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока российская армия не покинет украинскую территорию. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в ином случае такие переговоры стали бы констатацией промежуточной победы РФ.

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