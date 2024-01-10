Он заявил, что на военную ситуацию нужно смотреть "реалистично".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в войне Украины с Россией настало время "для дипломатии", добавив, что твердая поддержка Киева со стороны Запада имеет решающее значение для обеспечения серьезных переговоров.

Как пишет Reuters, Крозетто заявил, что украинское контрнаступление в 2023 году не дало желаемого результата, и на военную ситуацию нужно смотреть реалистично.

"С этой точки зрения... кажется, что настало время для острой дипломатии, наряду с военной поддержкой, потому что есть ряд важных сигналов, поступающих с обеих сторон", - сказал Кросетто.

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По его словам, Россия постепенно демонстрирует готовность вести переговоры и защищать свою экономику, в то время как позиция Украины выглядит менее бескомпромиссной, чем раньше.

"Все это необходимо учитывать на пути к переговорам с целью прекращения конфликта и дальнейшего процесса нормализации отношений не только России с Украиной, но и с западными странами", - сказал он.

Министр обороны Италии заявил, что в Украине внутренний фронт, похоже, уже не так един, как раньше, в противостоянии идее о мирных переговорах с Россией, что подчеркивает некоторые разногласия в политическом дискурсе.

Кросетто в то же время в очередной раз подчеркнул, что любые мирные переговоры должны четко признать агрессию России против Украины в феврале 2022 года.

"Полная территориальная целостность и признанные границы Украины остаются целью всего международного сообщества", - сказал он.

Переговоры Украины и России

В последнее время некоторые лидеры западных стран начали утверждать, что пришло время договориться о прекращении войны на Украине. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что никаких переговоров с Россией быть не может.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США не видят готовности России к переговорам по Украине. По словам представителя Белого дома, переговоры все же не планируются и украинские войска продолжают наступление, от которого администрация Байдена их "не отговаривает".

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