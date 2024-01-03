Госдеп назвал неправдой утверждения, что США меняют подход к российско-украинской войне.

США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву.

"Были сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам", - заявил Кирби журналистам.

Кроме того, Госдеп назвал неправдой утверждения, что США меняют подход к российско-украинской войне, смещая фокус с "победы над РФ" на укрепление позиций Киева для потенциальных переговоров.

Видео дня

По словам представителя Белого дома, переговоры всё же не планируются и украинские войска продолжают наступление, от которого администрация Байдена их "не отговаривает". Дискуссии о мирных переговорах начинаются, но Белый дом не может публично отступить со своих позиций из-за политического риска для Байдена, - указал изданию Politico представитель Конгресса.

Возможность переговоров с РФ - мнение эксперта

В последнее время некоторые лидеры западных стран принялись утверждать, что пришло время договориться о прекращении войны на Украине. Однако, этот образ мышления упускает из виду масштабы целей России и то, что Кремль реально может предложить, считает старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте объединенных служб, лондонском аналитическом центре Джек Уотлинг.

Вас также могут заинтересовать новости: