В российской оппозиции уже обсуждают возможность переговоров, если с Путиным что-то случиться.

Мирные переговоры с Россией могут состояться лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины. "Уход" из Кремля Владимира Путина сам по себе не является основанием для начала переговоров, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Вышли с территории Украины и тогда появляется субстрат разговаривать. Не факт, что они (переговоры) будут, но [есть] субстрат – по крайней мере вы вышли, то есть факт агрессии закончился", – объясняет Подоляк.

По его словам, на этом этапе станет возможным диалог о том, как Россия будет наказана за совершенные военные преступления и как будет расплачиваться за причиненный материальный ущерб. Однако до того, как российские войска покинут украинскую территорию, такие переговоры не могут начаться априори, настаивает представитель ОП.

"Вступать в переговоры, когда убийцы находятся на твоей территории, ну это как-то странно выглядит. (...) То есть он (агрессор) достиг определённой цели, да не всех целей. Но это значит, что он будет стремиться их дальше достигать. Почему? Потому что ответственности у России не будет. Если она остаётся на оккупированных территориях, ответственность у неё не наступает. Она будет везде говорить: "Какие военные преступления? Мы на этой территории остались – мы выиграли войну", – говорит Подоляк.

Советник главы ОП выразил убеждение, что подписание любого мирного договора в условиях, когда российские войска остаются на украинской территории, будет смертным приговором для Украины с отсрочкой исполнения на 5 лет или около того.

Украину подталкивают к переговорам с РФ

Как писал УНИАН, в конце декабря авторитетное издание Politico со ссылкой на свои источники написало, что Запад втайне изменил стратегию по войне в Украине и теперь подталкивает Киев к переговорам с РФ.

Утверждается, что США и страны Европы больше не ставят стратегической целью полную военную победу над РФ и изгнание оккупантов из Украины. Теперь поставлена задача усилить Украину достаточно, чтобы она могла вести переговоры с Россией с выгодной позиции, но не добившись полной деоккупации своих территорий.

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