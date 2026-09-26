Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ до зимы

Президент США отметил, что хочет, чтобы Зеленский и Путин договорились.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились о прекращении огня. Его слова цитирует Clash Report.

Репортер спросила у Трампа, обсуждал ли он с Зеленским вопрос о ракетах для Patriot. Однако президент США уклонился от ответа на этот вопрос.

Вместо этого Трамп заявил, что много разговаривал с Зеленским. По его словам, президенты Украины и РФ хотят прекратить войну.

Видео дня

"Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним", - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что надеется на то, что Украина и Россия заключат соглашение в ближайшее время, возможно, еще до наступления зимы.

Трамп решил дать Украине разрешение на производство ракет для Patriot

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США достигли конкретных договоренностей о возможности предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, об окончательном решении президент США Дональд Трамп лично сообщил на встрече в Нью-Йорке 22 сентября.

Кроме того, ранее Зеленский 22 сентября говорил о том, что компания Raytheon готова производить ракеты-перехватчики для Patriot для Украины. Он уточнил, что собственное производство таких ракет возможно через год или полтора.

Вас также могут заинтересовать новости: