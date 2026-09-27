Прогресса в мирных переговорах не будет до конца зимы: ISW о новой стратегии Путина

Путин больше не делает ставку на продвижение на фронте для победы в Украине.

Успехи Украины на поле боя в 2026 году могут вынудить президента России Владимира Путина пересмотреть свою стратегию достижения победы и сделать ставку на удары большой дальности, чтобы принудить Украину к капитуляции в течение зимы 2026–2027 годов. Поэтому скорее всего никаких подвижек в мирном процессе до конца зимы не будет, считают аналитики Института изучения войны.

Как объясняют аналитики, в июне 2024 года Путин сформулировал свою концепцию победы, согласно которой непрерывное продвижение российских войск – пусть даже медленное и постепенное – должно было неизбежно привести к краху украинской обороны и вынудить Украину принять российские требования. Однако с марта 2026 года российские войска практически не добились территориальных успехов, в то время как украинские силы провели успешные контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Теперь российский диктатор пересматривает свою первоначальную концепцию победы и делает упор на принуждении Украины к капитуляции посредством российской кампании ударов большой дальности.

Видео дня

Исходя из этого, крайне маловероятно, что Путин согласится на предложенное США и Украиной прекращение ударов большой дальности по энергетической инфраструктуре, поскольку такое соглашение помешало бы российской ударной кампании. Также маловероятно, что Путин пойдет на какой-либо существенный прогресс или уступки в переговорном процессе до завершения российской кампании ударов большой дальности зимой 2026–2027 годов, считают аналитики.

При этом российская стратегия победы, основанная на ударах большой дальности нынешнего типа, зависит от способности России массово применять реактивные беспилотники и прорывать украинскую ПВО. Украина активно разрабатывает средства противодействия этим беспилотникам, однако неясно, как быстро она сможет начать их массовое применение, отмечают в ISW.

Украина готовится к усилению ударов РФ

Как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, у России есть запас около 1 900 ракет, и к началу зимы она может накопить еще несколько сотен.

Тем временем президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, согласился ли он разрешить Украине производить ракеты для систем Patriot для отражения российских атак - о таком согласии днем ​​ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: