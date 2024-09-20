США не встали на защиту Украины, потому что она не является членом НАТО. В Азии уже сделали выводы из этой ситуации.

Ужасный опыт Украины, оставленной один на один против России, напугал союзников США в Азии. Теперь Япония хочет создать в регионе местный аналог НАТО, пишет The Times.

На этой неделе в США планируется провести встречу лидеров группы Quad ("Четверки") - неформального объединения Австралии, Индии, Японии и Соединенных Штатов, созданного для решения общих проблем. Хотя вслух они декларируют прежде всего климатическое сотрудничество, настоящим больным местом для них является вопрос безопасности. А если коротко - растущая угроза со стороны Китая.

Правительство Китая уже осудило сотрудничество Quad как "антикитайскую линию фронта, мини-НАТО, отражающую менталитет США времен холодной войны". До недавнего времени эти обвинения откровенно высмеивали, но теперь идея создания реального "азиатского НАТО" выглядит все более реалистичной.

Видео дня

О необходимости создания такой организации недавно заявил бывший министр обороны Японии Шигеру Ишиба, который является одним из фаворитов на должность следующего премьер-министра страны.

"То, что Соединенные Штаты не выступают в защиту Украины, поскольку она не является членом НАТО, действительно пугает. Также чрезвычайно проблематично, что мы не имеем системы коллективной безопасности здесь, в Восточной Азии. Я сделаю все возможное, чтобы ее создать", - сказал он.

Впрочем, как отмечает The Times, даже при самом благоприятном сценарии появление "азиатского НАТО" вряд ли будет быстрым. А тем временем страны региона наращивают военные бюджеты. В частности Япония намерена увеличить расходы на армию вдвое - с 1 до 2% от ВВП.

Ситуация в восточной Азии

Как писал УНИАН, США планируют значительно усилить боеготовность своего флота до 2027 года. По данным американской разведки, к этой дате Китай планирует закончить подготовку собственной армии до того уровня, который позволит осуществить вторжение на Тайвань.

Еще в апреле премьер-министр Японии Кисида во время визита в США откровенно упрекнул американцев за срыв военных поставок в Украину. Он спросил, не предаст ли Америка своих азиатских союзников, если она не способна даже просто стабильно поставлять снаряды украинцам.

Вас также могут заинтересовать новости: