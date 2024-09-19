В частности американцы оценили то, как украинцы, не имея флота, нейтрализовали довольно большой российский флот.

Военно-морские силы США подготовили план повышения своей боеготовности в ожидании вероятной войны против Китая, которая может вспыхнуть в 2027 году. Об этом пишет Business Insider.

Адмирал Лиза Франкетти, глава военно-морских операций США, обнародовала план из семи пунктов, в котором изложены приоритеты для ВМС США на ближайшее будущее. План в частности предусматривает оптимизацию технического обслуживания военных кораблей и подводных лодок для устранения задержек, больший приоритет для разработки и использования дронов и беспилотных судов, а также решение проблем с вербовкой и содержанием персонала военно-морских сил.

Согласно плану, в идеале не менее 80% военно-морских сил США в любой момент времени должны быть готовы к немедленному развертыванию и ведению боя. Также планируется провести полный ремонт вспомогательной инфраструктуры флота, например пирсов и взлетно-посадочных полос морской авиации. Еще одна цель - оценить боевую готовность штабов каждого из региональных флотов США, начиная с Тихоокеанского флота, и привести их к существующим стандартам не позднее 2027 года.

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В своей речи в Военно-морском колледже в Род-Айленде Франкетти сказала, что основой ее стратегии является "приоритет повышения уровня нашей готовности к потенциальному конфликту с Китайской Народной Республикой к 2027 году".

Как отмечает Business Insider, американские официальные лица уже не впервые называют 2027 год как возможную дату китайского вторжения на Тайвань, что может повлечь за собой военный конфликт между Китаем и США. По данным американской разведки, китайский лидер Си Цзиньпин якобы установил 2027 год как рубежную дату, к которой Китай должен быть готов к военному захвату Тайваня. Франкетти прямо сослалась именно на эту оценку в своей речи.

Хотя официальный Пекин отрицает установление подобных рубежных дат, в последние годы действия Китая в регионе стали значительно более агрессивными, отмечает автор публикации. Речь идет не только об активности китайского флота вокруг Тайваня, но и о его враждебных действиях в контексте территориальных споров с Японией и другими союзниками США в Южно-Китайском море.

Говоря о своем плане, Франкетти в частности ссылалась на опыт российско-украинской войны, где в Черном море украинцы, не имея полноценного флота, использовали "комбинацию ракет, роботизированных надводных кораблей и гибких цифровых возможностей" и победили мощный российский флот.

Военно-морской флот США также извлек определенные уроки из боевых действий против йеменских повстанцев-хуситов, которые уже почти год атакуют торговые суда в Красном море с помощью беспилотников и баллистических ракет.

Китай против США и Тайваня: последние новости

Как писал УНИАН, из-за нерешительности Запада в противодействии российской агрессии в Украине Китай, вероятно, решил, что сможет "малой кровью" захватить Тайвань. Таким образом мир катится к ядерной войне. Группа аналитиков Центра новой американской безопасности попыталась смоделировать, как именно будет выглядеть Первая ядерная война.

Между тем президент Тайваня посоветовал Пекину поискать другую цель для своей будущей агрессии. Он напомнил, что Россия до сих пор удерживает под своим контролем большие территории, отторгнутые от Китая в 19 веке.

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