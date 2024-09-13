Президент иронично отметил, что пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, а аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "шахедов" в небе Украины до сих пор нет. Свое мнение по этому поводу он высказал в выступлении на открытии ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это же то самое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия. Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "шахедов" в небе Украины?" - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию стран-соседей.

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"И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать "мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. И это правда. Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет... Это действительно, я считаю, просто унизительно для сильного демократического мира", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также заявил, что и Украина, и ее партнеры абсолютно точно знают все точки, в которых Россия собирает силы для ударов, и где расположена российская противовоздушная оборона.

"Если кто-то не знает из партнеров, мы можем поделиться этой информацией. И на какие позиции выводятся пусковые установки российских ракет и какие маршруты логистики критические для российского оккупационного контингента. Все это можно уничтожить за считанные месяцы. Война длится 10 лет, полномасштабная - почти три. То есть, чего не хватает, чтобы ее завершить? Силы? Решений? Или желания?" - сказал он.

Отдельно Зеленский акцентировал на том, что в российских ракетах, которые ежедневно бьют по украинским городам и селам, есть компоненты со всего мира: Америки, Европы, Тайваня и тому подобное: "Цепочки таких поставок в Россию до сих пор существуют".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна получить разрешение бить вглубь России, а ее устойчивость - не бесконечна.

Министр подтвердил, что Украина просит Польшу о том, чтобы она сбивала российские ракеты.

"Согласно нашей Конституции, первая обязанность польской армии - защищать наши границы, что также касается воздушного пространства. Когда ракета оказывается в пределах нашего воздушного пространства, я считаю, мы имеем право на самооборону", - пояснил дипломат.

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