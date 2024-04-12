В Европе и в Азии хорошо видят, как США не способны поддержать партнера даже оружием, не говоря уже о прямом участии американской армии в защите союзников.

США стремительно теряют доверие своих стратегических партнеров из-за неспособности поддержать Украину поставками оружия в критический момент. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров.

"То, что США непредоставлением помощи Украине уничтожают свое положение гаранта безопасности, уже становится не просто очевидным. А максимально публичным на уровне самых высоких государственных инстанций", - пишет издание.

Первым тревожным звоночком для Вашингтона в этом контексте должна была стать недавняя речь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на Форуме Европы. Он в частности заявил, что Евросоюз больше не может полагаться на США, как на гаранта европейской безопасности, а 75-летняя парадигма обороноспособности крошится на глазах.

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Второй аналогичный сигнал был озвучен накануне представителем Японии - стратегического союзника США в другом ключевом регионе мира. 11 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая непосредственно в Конгрессе, прямо упрекнул американских парламентариев из-за Украины.

"Без лидерства Соединенных Штатов не обойтись. Как долго без поддержки США будут сохраняться надежды Украины под натиском Москвы? Через сколько времени без присутствия Соединенных Штатов Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?" - спросил Кисида, глядя в глаза конгрессменам.

Как отмечает Defense Express, не только Япония, но также Южная Корея и Тайвань внимательно следят за ситуацией в Украине.

"Если США не могут обеспечить даже стабильность помощи вооружением, то какая надежда, что в случае агрессии Китая или КНДР ситуация не повторится? А Япония, Южная Корея и Тайвань ожидают несколько большего участия США в этом процессе, чем отправка вооружения", - отмечает издание.

Проблемы с поставками американского оружия Украине

Как писал УНИАН, Конгресс США с октября не может принять новую масштабную программу военной помощи Украине, что в частности сильно ухудшает ситуацию на поле боя для ВСУ.

Несмотря на то, что помощь блокируют республиканцы, Белый дом даже не пытается искать альтернативные варианты поддержки Киева. "Плана Б" у Байдена просто нет.

Некоторые аналитики считают, что Джо Байден несет такую же ответственность за военные проблемы Украины, как и Дональд Трамп.

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