Только за две недели подтвердили гибель минимум 400 зеков.

Кладбища в Российской Федерации растут бешеными темпами. За последние две недели в РФ подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнера" для войны против Украины.

Журналисты Русской службы ВВС проанализировали некрологи и установили имена 2092 российских заключенных, погибших в Украине. При этом большинство наемников были ликвидированы в районе Бахмута, за который уже не первый месяц идут тяжелые бои, но ВСУ удерживают свои позиции и не дают врагу продвинуться.

Также найдены четыре кладбища, где хоронят "вагнеровцев" - под Луганском 37 могил, в поселке Фряново в Московской области 22 могилы, в станице Бакинская Краснодарского края 422 могилы и возле города Березовский - 67 могил.

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"Захоронение в станице Бакинской растет самыми быстрыми темпами. С декабря число могил там увеличилось в девять раз - с 47 до 422", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первых кладбищах чаще всего хоронили бывших заключенных из ЧВК "Вагнер", о чем свидетельствуют черно-красно-желтые венки с соответствующей эмблемой и венки в цветах российского флага с двуглавым орлом на могилах.

В одной из ритуальных служб заявил, что после смерти наемника представители ЧВК три дня ищут родственников, если их не удается найти, то тело увозят туда, где дали место на кладбище.

Всего журналисты установили имена 17 375 российских убийц, ликвидированных в Украине с 24 февраля 2022 года.

Кладбища ЧВК "Вагнер" - что известно

"Повар Путина" Евгений Пригожин продолжает поставлять "пушечное мясо" на украинский фронт, где его уничтожают бойцы ВСУ. По словам замглавы минобороны Анна Маляр, на востоке в штурмовых отрядах "вагнеровцев" и других подразделениях россиян потери составляют до 80%.

В то же время в Белом доме подсчитали, что за год войны ЧВК "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными в Украине более 30 тысяч наемников, из которых более 4 тысяч ликвидировали с середины декабря 2022 года, из них около 90% - зэки.

На этом фоне в России стали появляться новые кладбища, которые разрастаются бешеными темпами. Так, 12 марта стало известно, что на одном из "вагнеровских могильников" за неделю похоронили 34 наемника, ликвидированных в Украине.

Кроме того, демограф Алексей Ракша сообщил, что в Российской Федерации "скрытая" смертность близка к потерям армии РФ в Украине, которая составляет примерно 3,5–4 тысячи человек в месяц, но реальная цифра может достигать 7–9 тысяч.

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