Накануне генсек Альянса заявил, что Китай лишь притворяется нейтральной стороной.

Китай в ответ на обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга призвал Альянс "перестать перекладывать вину" за войну в Украине, пишет The Guardian со ссылкой на официального представителя МИД Китая Линя Цзянь.

По его словам, НАТО "должна заняться самоанализом, а не произвольными клеветами и нападками на Китай".

"Мы советуем НАТО прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса", -заявил Цзянь. Видео дня

The Guardian напоминает, что накануне и министры иностранных дел стран "Большой семерки" выразили "сильную обеспокоенность" по поводу поставок материалов двойного назначения и компонентов оружия от китайских предприятий в Россию, которые Москва использует для своей военной экспансии.

Китай помогает России - заявление Столтенберга

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай лишь притворяется нейтральной стороной в войне против Украины, на самом деле он подпитывает конфликт.

Он считает, что КНР лишь пытается избежать санкций и сохранить торговлю, и Запад не должен с этим мириться.

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