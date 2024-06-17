То, что речь идет о соперничестве с США, не вызывает сомнений, но как именно используют боеголовки - вопрос сложный.

Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал. Вероятно Пекин хочет таким образом увеличить свой геополитический вес и заставить США осторожнее относиться к любому противостоянию с Китаем, пишет Foreign Affairs.

Автор публикации отмечает, что даже в самые ожесточенные периоды соперничества во время холодной войны Пекин имел небольшие и чрезвычайно уязвимые ядерные силы, которые, вероятно, не превышали 200 боеголовок. Но в последнее десятилетие Китай начал наращивать свой ядерный потенциал, удвоив его за последние 4 года.

Тунг Чжао, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, утверждает, что усиление ядерных сил Китая обусловлено фундаментальной верой китайского лидера Си Цзиньпина в способность ядерного оружия демонстрировать могущество Китая перед лицом США, которые "стали все более враждебными к Пекину". Соответственно, ядерные силы Китая ориентированы на выполнение миссии "стратегического противовеса", которая, по словам Чжао, имеет целью заставить "Соединенные Штаты занять более сговорчивую позицию в отношении Китая". Следовательно, развертывание "большего ядерного арсенала заставит Вашингтон искренне уважать Пекин и действовать более осторожно" как в мирное время, так и во время кризиса.

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Таким образом Чжао считает, что ядерное оружие, очевидно, рассматривается Пекином не как инструмент ведения войны, а именно как политический рычаг влияния в условиях геополитической конкуренции с США. С этим мнением не согласен другой аналитик того же Фонда Карнеги Эшли Дж. Теллис. По его мнению, ядерная трансформация Китая все же имеет конкретные военные цели.

Во-первых, Пекин стремится повысить живучесть своих ядерных сил в условиях реального конфликта, чему способствует увеличение количества боеголовок и диверсификация систем их доставки.

Во-вторых, Пекин стремится повысить эффективность своего потенциального ответного ядерного удара. Китай вкладывает значительные средства в повышение способности своего ядерного оружия проникать через противоракетную защиту США.

В-третьих, Китай хочет держать под ядерным прицелом своих соседей по региону, многие из которых являются военными союзниками США. Поэтому Пекин стремится иметь инструмент для нейтрализации военной инфраструктуры этих стран, которой могли бы воспользоваться США в случае войны.

"Пекин преследует конкретные военно-технические цели как логическое дополнение к политическим амбициям Си по достижению "стратегического противовеса" по отношению к США. Кажется, эти цели тщательно продуманы в рамках более широкой политической конкуренции с США. Однако текущие военно-технические инициативы Китая все еще направлены не на ядерную войну, а на укрепление сдерживания", - резюмирует Эшли Дж. Теллис.

Американо-Китайское противостояние

Как писал УНИАН, США являются мировым лидером в создании космических кораблей многоразового использования, включая роботизированные мини-шаттлы. Но китайцы их догоняют. Пекин "продолжает развивать разнообразные контркосмические возможности, призванные ограничить или предотвратить использование противником космоса во время кризиса или конфликта", предупредило Министерство обороны США.

Также мы рассказывали, что Запад больше не считает Китай своим партнером и видит в нем потенциального врага. Сам Китай, похоже, первым выбрал курс на гибридную войну против Запада, в том числе и путем поддержки российской агрессии.

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