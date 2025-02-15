Спецпосланник Трампа подчеркнул, что Украина смело боролась.

Полномасштабная война России против Украины не завершится победой, как во Второй мировой войне.

Такое заявление сделал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг на полях Мюнхенской конференции по безопасности, когда его спросили, чего именно желают Штаты: завершения или победы Украины в войне.

Он отметил, что Украина смело боролась с российской агрессией.

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"Давайте будем честными. Украина смело боролась. Первое, что надо сделать, – остановить кровотечение, а дальше – лечить. Какой бы план ни был, нужно хорошо подумать. Если вы думаете о победе, как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет", – сказал Келлогг.

Война в Украине: это стоит знать

Ранее Кит Келлогг заявил, что берет 180 дней, чтобы задействовать все стороны для скорейшего завершения войны РФ против Украины. По его мнению, война должна закончиться раньше, чем через год.

Кроме того, спецпредставитель Трампа сказал, что России придется пойти на территориальные уступки и уменьшить армию. При этом он добавил, что на уступки "может пойти и Украина".

Тем временем страны G7 договорились связать будущие санкции против РФ с ходом мирных переговоров по завершению войны в Украине. Это заявление поддержал и госсекретарь США Марко Рубио.

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