Представители стран G7 заявили о готовности работать вместе, чтобы совместными усилиями достичь прочного мира.

Министры иностранных дел стран G7 договорились продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности. Также они пришли к согласию, что будущие санкции против России нужно связать с участием Москвы в переговорном процессе о завершении войны, пишет Reuters.

"Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, приступит ли Российская Федерация к реальным, добросовестным усилиям по окончанию войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой стране", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7.

В агентстве подчеркнули, что это заявление поддержал и госсекретарь США Марко Рубио.

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Отмечается, что представители стран G7 заявили о готовности работать вместе, чтобы совместными усилиями достичь прочного мира. Также они согласились, что Украине необходимо дать надежные гарантии безопасности, чтобы война не началась снова.

Санкции против России - важные новости

Ранее Великобритания ввела новые санкции против окружения российского диктатора Владимира Путина и "Росатома". В частности, ограничения введены в отношении заместителя министра обороны РФ Павла Фрадкова и директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина.

Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг говорил о том, что глава Белого дома готов удвоить санкции против РФ, чтобы закончить войну. Он отметил, что сейчас санкции против России "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10.

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