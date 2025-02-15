Спецпредставитель считает, что администрация Трампа достигла больше в вопросе урегулирования войны, чем предыдущая администрация за 30 дней.

Администрация президента США Дональда Трампа за последние 30 дней достигла больше в вопросе урегулирования ситуации в Украине, чем предыдущая администрация Джо Байдена за последние три года, сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

"Президент Трамп менее 30 дней в офисе, и за последние 30 дней мы достигли больше, чем последняя администрация за три года", - сказал Келлог.

Он также объяснил, в чем специфика подхода Трампа к окончанию войны: мол, американский лидер смотрит на это "с точки зрения гуманности".

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"Когда было сказано, что надо все сделать, чтобы завершить войну, президент Трамп немножко по-другому на это смотрит. Если говорить о войне, это человеческое измерение. Он смотрит с точки зрения гуманности. Потери на украинской стороне превышают в три раза то, что потеряла Америка в Корее и Вьетнаме вместе. Это почти уровень Второй мировой войны", - подчеркнул Келлог.

В то же время он подчеркнул, что вместе с окончанием войны нужно "обеспечить, чтобы был украинский суверенитет, чтобы Украина была защищена в своих правах".

По мнению спецпредставителя, война в Украине должна закончиться быстрее, чем год спустя:

"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны".

Также Келлог объяснил свою роль в переговорах, отметив, что отвечает за украинское и европейское направление, спецпредставитель Стив Уиткофф - за направление РФ.

"Важно понимать, у нас одновременно есть направление Украины и направление России. У нас представитель Уиткофф задействован, потому что отвечает за российское направление. Я отвечаю за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится. Я живу по времени Трампа - он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано", - сказал Келлог.

Другие заявления политиков на Мюнхенской конференции по безопасности

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что все же самый дешевый способ защитить Украину - принять ее в НАТО, и если бы Украина была в составе Альянса, по ее словам, война никогда бы не началась. Также она отметила, что если не НАТО, то союзники должны предложить Украине то, что будет "столь же надежным, как членство в НАТО".

Кандидат на пост нового канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ. Кроме того, он выразил готовность предоставить Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля во время Мюнхенской конференции заявил, что не откажется от переговоров о членстве Украины в НАТО. Также он упрекнул членов Альянса в том, что они идут на поводу у российского диктатора Путина.

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