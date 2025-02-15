Кит Келлогг сделал заявление о том, на какие уступки должна будет пойти Россия.

России необходимо будет пойти на территориальные уступки, а также сократить свои вооруженные силы и отказаться от их использования в будущем, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг.

По его словам во время встречи с главами МИД Британии, Польши и Украины, на уступки "может пойти и Украина". Кроме того, Келлогг оценил, насколько эффективными сейчас являются санкции против РФ.

"Они на уровне 6 из 10. Но их реализация на уровне - 3 из 10. Нужны такие санкции, которые бьют по экономике. Мы такое делали в прошлом с Ираном, мы накладывали санкции, которые очень сильно сломили эту страну", - подчеркнул он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский предложил Келлоггу поехать с ним на фронт. "Американской стороне надо очень много деталей, больше знаний того, что происходит, понять реалии не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это...", - сообщил президент Украины.

Кроме того, Келлогг предположил, когда должна закончиться война в Украине. "Президент Трамп менее 30 дней в офисе, и за последние 30 дней мы достигли больше, чем последняя администрация за три года", - подчеркнул он.

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