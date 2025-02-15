Генсек Альянса отметил, что не знает, как будут развиваться переговоры, поскольку они еще не начались.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на заявление спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлогга о сроках урегулирования войны.

"Я не могу гарантировать, что это будет сделано через 180 дней. Это было бы здорово, но я не могу этого гарантировать", - сказал он, передает РБК-Украина.

Генсек добавил, что не знает, как будут развиваться переговоры, поскольку они еще не начались:

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"Поэтому не буду спекулировать на том, какие шаги могут быть сделаны дальше. И, кстати, это будет очень зависеть от того, что решит президент Зеленский и его команда. Они обязательно будут за столом переговоров, потому что это касается их страны".

Когда закончится война в Украине: заявление Келлогга

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлогг заявил, что война в Украине должна закончиться быстрее, чем через год:

"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны".

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа за последние 30 дней достигла больше в вопросе урегулирования ситуации в Украине, чем предыдущая администрация Джо Байдена за последние три года.

Он также объяснил, в чем специфика подхода Трампа к окончанию войны: мол, американский лидер смотрит на это "с точки зрения гуманности".

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