По мнению Ступака, президент Франции хочет стать лидером Европы.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал готовность Франции отправить инструкторов в Украину.

"Я считаю, что французы рассуждают эгоистично о себе", - заявил он в комментарии УНИАН.

Он напомнил, что США почти на полгода выпали из момента принятия решения о помощи Украине.

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"И европейцы увидели, что старая концепция, которая работала последние 70 лет с момента основания НАТО, не работает… Поэтому надо брать на себя ответственность. Кто может это сделать? Был бы Борис Джонсон - он взял бы на себя ответственность. Его, к сожалению, нет. Помните, французы долгое время ездили, общались с Путиным, а потом - психанул Макрон и говорит: "Мы готовы брать на себя ответственность". Я думаю, что он хочет стать лидером Европы", - отметил Ступак.

По его мнению, Макрон берет на себя такую ответственность, а американцы - наоборот, постепенно теряют свое влияние в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине. Это может произойти уже на следующей неделе, заявил он во время визита в Германию.

По его словам, такой план может быть представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне, который состоится 6 июня.

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