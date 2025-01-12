По данным социологов, от 70 до 80 процентов россиян говорят, что безусловно или преимущественно поддерживают действия армии РФ.

С начала войны среди российских ученых и самих россиян идут ожесточенные споры о природе и масштабах поддержки войны в Украине. Об этом говорится в материале The New Yorker.

Отмечается, что одним из спорных моментов были данные опросов. Так, крупнейший и старейший в России независимый социологический центр "Левада-Центр" с 27 февраля 2022 года раз в месяц спрашивает россиян, поддерживают ли они "действия российских военных в Украине". При этом каждый раз очень большая доля респондентов - от семидесяти до восьмидесяти процентов - говорят, что "безусловно" или преимущественно поддерживают их.

При этом критики "Левады" утверждают, что сама постановка вопроса явно направлена на то, чтобы избежать правительственной цензуры, которая не позволяет людям называть конфликт "войной".

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В свою очередь трое исследователей из "Лаборатории публичной социологии" (PS Lab) путешествовала по трем разным регионам России, чтобы узнать, что люди думают о войне в Украине. Преподаватель университета, которую издание называет "Машей", поехала в Свердловскую область, недавняя выпускница колледжа "Аида" - в Бурятию, антрополог "Марина" - в Краснодар:

"Исследователи пробыли в этих регионах около месяца, общаясь с как можно большим количеством людей. Они не могли просто объявить, что они из социологического коллектива, который изучает войну, поэтому они были под прикрытием".

Издание отмечает, что в первой серии интервью после вторжения исследователи подтвердили свое подозрение, что вместо того, чтобы демонстрировать широкую поддержку войны россияне делятся на три четкие группы: небольшая основная группа преданных сторонников войны (около десяти-пятнадцати процентов респондентов); такая же небольшая группа преданных противников войны; и третья, гораздо большая группа, которая не определилась или оказалась между двумя крайностями.

"Люди, которые не определились с войной, неоднократно заявляли в интервью, что чувствуют себя отделенными от руководства в Кремле. Процесс принятия решений Путиным был непрозрачным для них", - говорится в статье.

Второй отчет PS Lab, основанный на интервью в течение нескольких месяцев после частичной мобилизации, показал, что группы, которые поддерживали войну, и группы, которые противостояли, оставались преимущественно стабильными (хотя некоторые противники покинули страну), но "средняя" группа начала рационализировать действия России.

Летом PS Lab опубликовала третий отчет, который включал разделы Маши, Марины и Аиды об их выводах.

Для Марины два года интервью ухудшили ее мнение о россиянах. Во время первой волны исследования, весной 2022 года, она начала общаться со старыми друзьями из своего родного города. Она была шокирована, узнав, сколько из них поддерживали войну.

"Эти люди были хиппи. Это были парни с длинными волосами. Они слушали западную музыку. Теперь мне говорят, что Запад хочет навязать нам нетрадиционные ценности. Я думаю: Боже мой, что с вами случилось?" - рассказала исследовательница.

Для Аиды опыт Бурятии был сильным и в другом. Ее родители являются сторонниками войны. Проведение времени с дружелюбными женщинами, которые шьют камуфляжную сетку для российских снайперов, заставило ее глубже задуматься о природе зла:

"Я очень часто вижу людей, чьи взгляды ужасны... Я не понимаю, как человек может так говорить или думать так. Но они оказываются совершенно обычными людьми".

Маша рассказывала, что поездка в центральную Россию и общение с тамошними людьми "реабилитировали" ее чувства. В начале войны она была поражена тем, что, казалось, люди готовы это принять. Она даже была готова поверить, что русские, как она сказала, "однозначно ужасны".

"Но я знала, как исследователь, что сто сорок миллионов людей, живущих в одном пространстве, не могут быть чем-то уникальным", - сказала она.

Исследовательница обнаружила себя тронутой и сбитой с толку людьми, которых она встретила, "во всем их смятении, ужасе и гневе". Она считала, что эти люди не способны измениться. Но когда Маша рассказала им о том, что они тоже стали жертвами войны - не от рук Украины, а от собственного правительства, которое посылало их сыновей и мужей на смерть и тратило средства, которые можно было использовать на школы, дороги и больницы - люди "откликнулись":

"Это заставляет людей во многих ситуациях начинать сомневаться в целесообразности войны. Эти разговоры часто заканчиваются тем, что они говорят: "Кому это нужно? Для чего?" Чего пока не могут такие люди, ... так это сделать следующий шаг: активно противостоять, выступать. Для этого понадобится изменить мировоззрение - изменение, которое их правительство пытается всячески предотвратить".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ поразили командный пункт врага в Донецкой области. Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупантов.

Также мы писали, что в Часовом Яру идут городские бои. Россияне накапливают силы, идут за канал, стремятся добраться на комбинат огнеупорных материалов, но украинские военные дают им отпор.

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