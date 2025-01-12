Требования Путина направлены на ослабление НАТО.

Лидер России Владимир Путин сохраняет свои максималистские довоенные требования по изоляции Украины, и намерен добиваться выполнения этих требований в ходе любых возможных переговоров с западными лидерами о прекращении войны в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Так, ранее издание FT со ссылкой на свои источники писало, что Путин на любых переговорах будет придерживаться своих довоенных требований - не допустить вступления Украины в НАТО и заставить НАТО отказаться от развертывания войск в Восточной Европе, чтобы обеспечить "отсутствие угроз для России".

Отмечается, что это напоминает ультиматум, который Путин выдвинул США в декабре 2021 года перед полномасштабным вторжением в Украину.

Видео дня

Так, тогда Путин потребовал, чтобы НАТО обязалась не принимать Украину и другие страны в качестве новых членов; чтобы США обязались соблюдать запрет на расширение НАТО; чтобы НАТО не размещала вооруженные силы в странах, которые стали членами НАТО после мая 1997 года; запрет на любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии; запрет на размещение ракет средней дальности в районах, которые могут достичь территории России.

При этом, отмечают в ISW, Путин использовал и усилил этот нарратив для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. При этом аналитики обращают внимание, что в период между Бухарестской декларацией 2008 г., обещавшей Украине и Грузии вступление в НАТО, и 2022 г. НАТО не предприняла никаких значимых действий по расширению в Восточной Европе или продвижению будущего членства Украины в НАТО.

"Требования Путина, выдвинутые в декабре 2021 г., заметно выходят за пределы Украины и направлены на свертывание НАТО… Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 10 января вновь заявил, что Кремль готов провести переговоры с Трампом без каких-либо "предварительных условий", но ISW продолжает считать, что никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается верен своим предвоенным требованиям о полной капитуляции Украины и ослаблении НАТО", - говорится в отчете.

Переговоры Украины и России

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. При этом политик не уточнил, когда она может состояться.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина и Россия пока не готовы к мирным переговорам.

Вас также могут заинтересовать новости: