В Часовом Яру идут городские бои, россияне наступают снова и снова, - 'Хортица'

Россияне накапливают силы, идут за канал, стремятся добраться на комбинат огнеупорных материалов, но украинские военные дают им отпор.

В Часовом Яру идут активные городские бои. Силы обороны имеют успех, но россияне наступают снова и снова. Об этом в телеэфире сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"В Часовом Яру сейчас идут активные городские бои, враг снова пытается лезть на комбинат огнеупорных материалов. Украинские воины пытаются ему давать отпор и в этом пока имеют успех, нанося ему большой удар. Там тактика противника довольно проста: он пытается каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить снова", - сказал Трегубов.

Такие бои в городе идут уже довольно долго. Трегубов добавил, что россияне накапливают силы, идут за канал, стремятся добраться на комбинат огнеупорных материалов, но украинские военные дают им отпор.

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"Наши в этом успешны, но следует понимать, что россияне пытаются вновь и вновь", - добавил представитель "Хортицы".

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Как сообщал УНИАН, на днях представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр, россияне атакуют по несколько раз в сутки. Кроме того, противник пытается "проскочить" в тыл сквозь позиции украинской пехоты и навязать бои уже там.

В то же время ВСУ освободили Новомлинск Купянского района Харьковской области.

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