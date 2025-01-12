Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупантов.

Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении. Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противник", - сказано в сообщении.

ВСУ уничтожают вражеские штабы

Как сообщал УНИАН, 2 января Вооруженные силы Украины ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области. В Генштабе отмечали, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

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Отмечалось, что эти огневые поражения наносятся прежде всего для ослабления способности и желания России осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения.

Отмечалось, что Вооруженные силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.

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