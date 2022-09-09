Йенс Столтеберг отметил, что если Путин перестанет воевать, то наступит мир.

Украина перестанет существовать, если украинцы перестанут сопротивляться Российской Федерации. Если президент РФ Владимир Путин перестанет воевать, то будет мир.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.

"Если президент Путин и Россия перестанут воевать, у нас будет мир. Если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как независимое государство. Поэтому нам нужно продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку", - отметил Столтенберг.

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При этом он указал, что Североатлантический альянс будет поставлять Киеву вооружение в долгосрочной перспективе.

"Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", - подытожил генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") призвал союзников поддерживать оборонные потребности Украины на долгосрочную перспективу.

Также США одобрили выделение дополнительной военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов после встречи руководителей оборонных ведомств двух стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам.

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