Они встретились на авиабазе Рамштайн.

Министр обороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на авиабазе Рамштайн.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", – пишет Резников.

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Министр также опубликовал фото со Столтенбергом, держащим фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которую россияне нацеливали на Киев.

"Послание НАТО в Контактной группе по обороне Украины заключается в том, что нам необходимо наращивать и предоставлять поддержку столько, сколько потребуется", – написал в свою очередь генсек НАТО.

Столтенберг также поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за встречу в Рамштайне, и за сильное лидерство США.

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") призвал союзников поддерживать оборонные потребности Украины на долгосрочную перспективу.

Также США одобрили выделение дополнительной военной помощи для Украины на сумму $675 млн после встречи руководителей оборонных ведомств двух стран.

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