Генсек Альянса отметил, что вероятны гражданские беспорядки из-за надвигающейся тяжелой зимы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине "входит в критическую фазу" и предупредил о тяжелой зиме для членов военного альянса.

Об этом пишет Bloomberg.

Столтенберг отметил, что зимой вероятны отключения электроэнергии, сбои и, возможно, даже гражданские беспорядки"

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"Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия испытывают резкий рост цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванное жестоким вторжением России... Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны готовиться к зимней войны и держаться курса", - отметил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО могут годами поддерживать Украину в борьбе против военной агрессии России. Он отметил, что задача западных стран - "максимально увеличить вероятность приемлемого с точки зрения Украины исхода войны".

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