Он подчеркнул, что поставки вооружения в Украину сейчас должны быть постоянными и решительными.

Министр обороны США Ллойд Остин призывает союзников поддерживать оборонные потребности Украины на долгосрочную перспективу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое проходит в Германии.

Он заявил, что уже удалось пройти долгий путь в совместном сотрудничестве.

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"И сегодня уже четыре месяца после нашей начальной встречи Контактной группы. Война находится в еще одном ключевом моменте. Российские силы продолжают жестоко бомбить украинские города и гражданских ракетами и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свои контрнаступления на юге страны. И они интегрируют возможности, которые мы все предоставили для того, чтобы помочь им воевать и вернуть их суверенные территории", - отметил Остин.

Он добавил, что Контактная группа была основана с целью удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины.

"Но сегодня эта Контактная группа должна позиционировать себя для поддержки украинских храбрых защитников на долгосрочную перспективу", - заявил Остин.

В этой связи министр обороны США пояснил, что поставки вооружения в Украину сейчас должны быть постоянными и решительными.

В частности, по его словам, надо срочно переходить к инновациям и подталкиванию всех промышленных оборонных баз с целью обеспечения Украины теми инструментами, которые нужны "на тяжелом пути впереди".

Остин добавил, что также речь идет о необходимости обновления и укрепления решимости всех союзников для того, чтобы оставаться на стороне Украины.

"Мы здесь потому, что отказываемся жить в мире, в котором большие страны топчут границы с помощью силы", - заявил Остин.

По его словам, лицо войны меняется, как и миссия Контактной группы.

"Мы вместе будем работать для обучения украинских сил на долгосрочную перспективу. Мы вместе будем работать, чтобы помочь интегрировать способности Украины и укрепить ее совместные операции на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы обновить наши оборонные промышленные базы, чтобы удовлетворить украинские требования на долгосрочную перспективу, и мы будем работать для производства и инноваций, чтобы удовлетворить потребности Украины на самооборону на долгий период", - подчеркнул Остин.

Как сообщал УНИАН, США одобрили выделение дополнительной военной помощи для Украины на сумму $675 млн после встречи руководителей оборонных ведомств двух стран.

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