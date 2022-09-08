Байден утвердил выделение Украине дополнительного оружия на обозначенную сумму.

США одобрили выделение дополнительной военной помощи для Украины на сумму $675 млн после встречи руководителей оборонных ведомств двух стран.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, президент страны Джо Байден утвердил выделение Украине дополнительного оружия на обозначенную сумму, передает Devdiscourse.

По словам Остина, на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым обсуждался вопрос дальнейшей поддержки Киева в противостоянии вторжению России.

Видео дня

Выделение помощи от США подтвердил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"США выделят Украине новый пакет "военной помощи" на $675 млн, сообщает Пентагон. Спасибо союзникам", - написал у себя в Телеграм-канале Ермак.

Как сообщал УНИАН, США работают над планом поддержки украинской армии на годы вперед. В частности, США разрабатывают план поддержки ВСУ в средней и долгосрочной перспективе. Речь идет также и о поддержке после победы над российской армией.

Вас также могут заинтересовать новости: